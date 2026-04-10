Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются семь авиарейсов

В Волгограде на фоне массированного удара ВСУ и ограничений Росавиации на использование.

В Волгограде на фоне массированного удара ВСУ и ограничений Росавиации на использование воздушного пространства региона гражданской авиацией произошёл сбой в расписании аэропорта. На 8:00 перенесены прилёт и вылет семи рейсов.

С 9:20 на 11:20 отложен прилёт международного рейса № FV 6946 авиакомпании «Россия» из Еревана. Также с 9:30 и 9:40 на 11:30 отложено прибытие в Волгоград московских рейсов № SU 1180 «Аэрофлота» и № DP 6965 «Победы».

Соответственно, смещён вылет этих самолётов и в обратном направлении. Рейс № DP 6966 «Победы» теперь должен отправиться в Москву в 11:45, а рейс № SU 1181 «Аэрофлота» в 12:30.

Также откладывается вылет из воздушной гавани двух самолётов в Санкт-Петербург. Рейс FV 6116 авиаперевозчика «Россия», а также рейс № SU 6116 «Аэрофлота» покинут Волгоград с часовой задержкой в 12:20.

Напомним, как ранее сообщала редакция, на территории Волгоградской области с 21:47 9 апреля действует беспилотная опасность. Также около полуночи Росавиация закрыла воздушное пространство региона для использования гражданской авиацией. Ограничения действуют до сих пор. Под утро губернатор Андрей Бочаров сообщил о массированном налёте украинских БПЛА на гражданскую инфраструктуру. Пострадали жилые дома. По данным Минобороны, за ночь дежурными расчётами ПВО над регионом уничтожены 57 беспилотников.

Фото из архива ИА «Высота 102».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше