Святая тишина Гроба: зачем в церкви выносят Плащаницу

Подойдите к иконе без спешки. Когда подходит ваша очередь, не торопитесь, но и не задерживайте других. Помните, что за вами стоят люди. Два земных поклона. Перед тем как приложиться к самой Плащанице, принято поклониться до земли (в Великую субботу земные поклоны разрешены). Первый поклон — перед тем, как подойти. Второй — уже рядом, перед самой святыней. Если вам трудно физически или в храме очень тесно, можно заменить их поясными поклонами или просто благоговейным наклоном головы. Прикладывание (целование). Аккуратно поцелуйте изображение.