Святая тишина Гроба: зачем в церкви выносят Плащаницу

В череде служб Страстной седмицы есть момент, который невозможно спутать ни с чем. Это не шумная радость Пасхи и даже не торжественное ожидание Рождества. Это тишина. Тишина настолько глубокая, что она «слышна». И в этой тишине в пятницу на Страстной неделе в центр храма выносят Плащаницу — плат с изображением только что снятого с креста Христа.
Для человека, входящего в храм впервые, это зрелище вызывает трепет и вопрос: что здесь происходит? Почему верующие с такой скорбью окружают этот плат? И почему именно в этой трагедии — залог нашей главной надежды?
Что такое Плащаница?
Слово «плащаница» в переводе с церковнославянского означает «покров» или «плат». Это точная иллюстрация Евангелия: именно в такую чистую белую ткань праведный Иосиф Аримафейский, испросив тело Иисуса у Пилата, завернул Спасителя, снятого с креста.
На богослужебной Плащанице вышивают или пишут красками образ Христа во весь рост, лежащего на каменном гробе. По углам изображают символы евангелистов, по краям — слова погребальных молитв. Но главное, что делает её уникальной в иконографии: это единственная икона, где Христос изображён мёртвым.
Служба в Страстную пятницу: Снятие со креста.
Чтобы понять, зачем выносят Плащаницу, нужно запомнить: главное действие происходит днём в Страстную пятницу (обычно около 14−15 часов — в час смерти Спасителя на кресте).
В это время в храме служится вечерня с чином выноса Плащаницы. Это момент исторической драмы: священнослужители поднимают с престола плат с изображением Христа (который до этого лежал там символически), выходят через Царские врата к центру храма и полагают его на специальное возвышение — «Гроб Господень», украшенное живыми цветами.
Верующие видят как Бога снимают с креста и кладут во гроб. Это наглядная проповедь о том, что Евангелие — не красивая сказка, а реальность, перед которой замирает само мироздание.
Плащаница в Великую субботу.
После выноса наступает Великая суббота — единственный день в году, когда Божественная литургия служится прямо у Гроба. Вся суббота Плащаница лежит в центре храма, и верующие приходят приложиться к ней. В этот день не служат Литургию (потому что Христос принёс Себя в жертву), а строгий пост достигает предела.
Плащаница остаётся в храме до пасхальной полуночи. А когда наступает Пасха, священники уносят её в алтарь, где она будет лежать на Престоле 40 дней — до Вознесения. Этот уход Плащаницы — знак: Гроб пуст, Христос воскрес!
Зачем выносят Плащаницу? Три смысла.
1. Чтобы поверить в реальность смерти Сына Божьего. Современный человек часто воспринимает Евангелие как абстрактные рассуждения о добре. Плащаница в Страстную пятницу кричит: «Нет! Сын Божий действительно умер. Его тело висело на гвоздях, его пронзили копьём».
2. Чтобы пережить субботний покой. Великая суббота — буквальное исполнение ветхозаветной заповеди о покое (Шаббате). Все дела творения закончены. Христос «отдыхает» от дел искупления. Глядя на этот плат, мы учимся благоговейно молчать перед лицом величайшей тайны.
3. Чтобы дождаться рассвета Воскресения. Плащаница — это икона «обратной перспективы». Глядя на неё в скорбную пятницу, мы уже знаем финал: скоро Пасха. Смерть будет побеждена.
Как правильно приложиться к Плащанице.
Для многих, кто приходит в храм впервые именно в эти скорбные дни, вопрос ритуала становится очень важным: как подойти? Что сделать? Чего не делать? Бояться тут нечего, но есть сложившиеся благочестивые традиции, которые помогут сделать это действие осмысленным, а не суетливым.
Когда подходят?
К Плащанице прикладываются дважды: сразу после её выноса в Страстную пятницу (днём) и в течение всей Великой субботы до самого начала пасхального богослужения. Лучшее время для спокойного и благоговейного прикладывания — днём в субботу, когда в храме уже нет большого скопления народа.
Порядок действий (пошагово).
Подойдите к иконе без спешки. Когда подходит ваша очередь, не торопитесь, но и не задерживайте других. Помните, что за вами стоят люди. Два земных поклона. Перед тем как приложиться к самой Плащанице, принято поклониться до земли (в Великую субботу земные поклоны разрешены). Первый поклон — перед тем, как подойти. Второй — уже рядом, перед самой святыней. Если вам трудно физически или в храме очень тесно, можно заменить их поясными поклонами или просто благоговейным наклоном головы. Прикладывание (целование). Аккуратно поцелуйте изображение.
Куда именно?
Обычно целуют рану в боку Спасителя (правый бок на иконе) или пробитые руки.
Если вы не уверены или не видите деталей, можно поцеловать край Плащаницы или стопу Христа. Главное — делать это благоговейно, не торопясь, но и не задерживаясь.
Третий поклон. После того как вы приложились, отойдите на шаг и сделайте ещё один земной (или поясной) поклон перед святыней.
Чего делать не стоит?
Не целуйте лик (лицо) Христа. Это считается не совсем благоговейным. В православной традиции принято целовать руки, ноги, раны, край одежды — но не лицо Спасителя.
Не прикладывайтесь с накрашенными губами. Это правило касается всех икон. Женщинам в дни, когда они пользуются помадой, стоит либо воздержаться от целования святынь, либо перед этим промокнуть губы салфеткой. Следы помады на ткани Плащаницы — это неуважение.
Не разговаривайте и не суетитесь. Место у Гроба Спасителя — это место тишины. Оставьте все вопросы «где поставить свечку» на потом. Сейчас вы пришли проститься со Христом.
Главное — не ритуал, а сердце.
Самое важное правило: не бойтесь сделать что-то «не так». Господь смотрит не на количество поклонов и не на точность движений, а на состояние вашей души. Подходя к Плащанице, думайте не о том, «правильно ли я сейчас перекрещусь», а о том, почему Сын Божий умер. Скорбите вместе с апостолами и Божией Матерью. Благодарите за эту жертву. И уже зная, что завтра — Пасха, вглядывайтесь в этот плат с надеждой.
Лучше всего эту тишину, этот ужас и эту надежду описал Борис Пастернак в стихотворении «На Страстной». Эти строки не нуждаются в комментариях — их нужно просто иногда перечитывать:
И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.
И видят свет у царских врат,
И чёрный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —.
И вдруг навстречу крестный ход.
Выходит с плащаницей,
И две берёзы у ворот.
Должны посторониться.
Подойдите к Плащанице в этот тихий день — и вы поймёте, почему тишина бывает громче колоколов, и почему, глядя на смерть, мы учимся верить в Воскресение.