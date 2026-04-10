В Хабаровском крае юные изобретатели из Арки связали туризм и космос

В Хабаровском крае юные исследователи из села Арка представили свои предложения по развитию туристического потенциала северных территорий региона, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Встреча школьников с и.о. министра туризма Марией Ярцевой прошла на площадке краевого визит-центра «Амурский утёс».
Ребята рассказали, как можно развивать краеведческие маршруты, превращать небольшие населённые пункты в туристические точки притяжения и сохранять культурное наследие северных территорий края.
Отдельное внимание привлекли школьники из кружка робототехники. Каждый год в День космонавтики они запускают собственные модели ракет, собранные своими руками.
Их увлечение заметил космонавт Олег Артемьев. Он пригласил ребят в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звёздном городке Московской области. В ответ школьники пригласили его посетить село Арка.
Этой новостью они поделились с и.о. министра туризма во время встречи.
По словам Марии Ярцевой, такие инициативы важно поддерживать и развивать, особенно когда у детей появляется интерес к открытиям, науке и развитию родного края.
В министерстве туризма региона отмечают, что школьникам регулярно организуют познавательные экскурсии и мероприятия промышленного туризма, а также встречи и лекции на базе визит-центра «Амурский утёс».