В Перми пресекли попытку мошенничества под предлогом предотвращения убийства

В Пермском крае сотрудники УФСБ остановили деятельность местного жителя, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным правоохранителей, мужчина пытался обманом завладеть деньгами другого жителя Перми. Он убедил его, что против него якобы готовится заказное убийство, и предложил «решить вопрос» через взятку сотрудникам ФСБ.
Другие детали дела не раскрываются.
По факту произошедшего следственный отдел регионального УФСБ возбудил уголовное дело. Речь идет о подготовке к мошенничеству.