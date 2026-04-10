В Прикамье увековечат память убитой в Добрянке учительницы

Пермские власти решили сохранить память об учительнице Олесе Багуте, погибшей от рук своего ученика. Об этом сообщил глава Добрянки Дмитрий Антонов.

Инициатива об увековечивании памяти педагога выдвинули в правительстве Пермского края. Как это будет выглядеть и в каких формах реализуется, пока решается. Однако Дмитрий Антонов заявил, что скорее всего, это будет мемориальная доска на школе № 5 города Добрянки, где работала и погибла Олеся Багута.

Утром 7 апреля 17-летний подросток ударил ножом на территории школы педагога, от полученных ранений она вскоре скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подросток арестован.

Похороны учительницы прошли 9 апреля.