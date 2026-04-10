В Прикамье увековечат память убитой в Добрянке учительницы

Инициатива об увековечивании памяти педагога выдвинули в правительстве Пермского края. Как это будет выглядеть и в каких формах реализуется, пока решается. Однако Дмитрий Антонов заявил, что скорее всего, это будет мемориальная доска на школе № 5 города Добрянки, где работала и погибла Олеся Багута.