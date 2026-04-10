Разработан высокоточный измеритель влаги в зерне

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Портативный измеритель влажности зерна, который позволяет получать данные с точностью до сотых долей процента, разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Особенностью разработки является точность: прибор обеспечивает абсолютную погрешность измерения не более 0,5%, типичное значение около 0,25%. Добиться таких показателей удалось за счет конструкции емкостного датчика и оптимальных схемотехнических решений», — говорится в сообщении.
Устройство не требует специальных лабораторных условий и особых навыков: достаточно включить прибор, положить пробу в емкостной датчик, закрутить крышку, выбрать тип зерновой культуры и дождаться результата на экране самого устройства. Тестирование подтвердило эффективность работы прибора. В дальнейшем, как сообщил разработчик, планируется усовершенствовать аппаратную часть и софт для сбора статистики по зерновым культурам.
По словам разработчика, усовершенствованная версия системы состоит из эталонного и рабочего генераторов. Частота генератора почти не меняется, даже если перемещать прибор или рядом есть электромагнитные помехи. Это получается благодаря защите от внешних воздействий и автоматической подстройке частоты, она выполняется перед каждым измерением. За все процессы и хранение настроек отвечает микроконтроллер. Аналоговая часть прибора сделана в основном из отечественных электронных деталей. Прибор работает от батарейки, которая питает и аналоговую, и цифровую системы, а специальное программное обеспечение для влагомера помогает быстро обрабатывать данные.
«Частота работы системы составляет 20 МГц и была выбрана экспериментальным путем как оптимальное значение между достаточным уровнем разрешающей способности полученного устройства и рабочим диапазоном для выбранной схемотехники. Это решение позволяет обеспечить измерение влажности на уровне десятых долей процента», — приводит пресс-служба слова разработчика Егора Чикулаева.