В Омской области врач дал рекомендации по весеннему питанию

Врач-терапевт Калачинского Центра здоровья Александр Тюшняков дал рекомендации по весеннему питанию. По его словам, в этот период стоит пересмотреть рацион, чтобы поддержать иммунную систему и легче восстановиться после зимы.
Специалист советует включить в ежедневное меню больше свежих овощей и зелени. Речь идет о зелёных салатах, капусте, огурцах, помидорах, петрушке, укропе и кинзе. Эти продукты содержат витамины, антиоксиданты и клетчатку. Из фруктов врач рекомендует обратить внимание на цитрусовые, киви, яблоки, груши и хурму.
Также весной, по словам терапевта, полезно чаще есть цельнозерновые крупы и хлеб грубого помола. Овсянка, гречка, перловка и кукурузная крупа помогают обеспечить организм медленными углеводами, витаминами группы B и минералами. Каши он советует готовить на воде или нежирном молоке.
Отдельное внимание врач предлагает уделить белковым продуктам. В рационе должны присутствовать рыба жирных сортов, морепродукты, яйца, мясо птицы и говядина. Эти продукты, как отмечает специалист, важны для работы иммунной системы, так как содержат аминокислоты, омега-3, железо и цинк.
Кроме того, Александр Тюшняков рекомендует не исключать творог, кефир и йогурт. Такие продукты, по его словам, являются источниками кальция, пробиотиков и витамина D.
В числе полезных компонентов весеннего рациона врач также назвал жиры растительного происхождения. Он советует добавлять в питание орехи, семена льна, чиа и кунжута, а также оливковое, рапсовое и подсолнечное масла.
Отдельно специалист обратил внимание на потребление соли и сахара. По его словам, весной стоит ограничить количество простых сахаров и соли, а предпочтение лучше отдавать мёду, сухофруктам, ягодам и фруктовым десертам.
Как отметил терапевт, сбалансированное питание весной помогает поддерживать работоспособность и общее самочувствие.