«Русалки и драконы»: Как карагандинка превратила обычный дом в яркое место

Жительница Караганды своими руками украшает фасад дома мозаикой, превращая его в яркое и необычное место.

Источник: Baigenews

Мозаика на стенах: Любовь Першукова преображает дом в Караганде

В Караганде один из домов на улице Терешковой постепенно меняется — его фасад украшают мозаичные картины. Их автор — местная жительница Любовь Першукова.

Грациозные кошки, русалки, драконы и цветочные узоры появляются на стенах дома не по заказу и не в рамках какого-то проекта. Всё это — работа одного человека, который делает её по собственной инициативе.

Путь к мозаике

Любовь Першукова занимается мозаикой уже не первый год. Как только сходит снег и устанавливается тёплая погода, она надевает рабочую одежду и выходит к стенам. Сезон короткий, нужно успеть как можно больше.

Интерес к этому делу появился у неё ещё во время работы в автопарке. Там она наблюдала за мастерами, которые выкладывали кафель.

«Я посмотрела и подумала, что так можно сделать и в подъезде. Чтобы людям было приятно», — вспоминает она.

Первую работу она выполнила в 2014 году, оформив тамбур. Позже были и другие участки, но со временем пришлось сделать паузу. Вернуться к идее удалось уже после выхода на пенсию.

Новые картины на фасаде

С тех пор фасад дома постепенно наполняется новыми картинами. Первая из них — русалка. Сегодня мастерица с улыбкой говорит, что многое тогда делала иначе, чем сейчас.

Идеи для мозаик она находит в самых обычных вещах: в интернете, на одежде, в случайных изображениях. Материал тоже добывает сама: раньше собирала остатки после ремонтов, сейчас берёт бракованный кафель со складов. Всё аккуратно сортирует и готовит заранее.

Работа непростая. Нужно подготовить стены, работать с раствором, резать плитку. Бывает, что что-то не получается и приходится переделывать.

«Иногда устанешь так, что сил нет. Но когда смотришь издалека — всё складывается в одну картину, и понимаешь, что не зря», — говорит она.

Признание соседей

Соседи поначалу относились по-разному, но со временем привыкли. Сейчас многие благодарят, а прохожие останавливаются, рассматривают и фотографируют.

Сам дом уже стал узнаваемым местом в районе.

Что будет дальше?

Что появится на стенах дальше, Любовь Першукова пока не раскрывает.

«Хочется попробовать что-то более сложное. Главное — желание. Если оно есть, можно сделать многое», — уверена она.

В этой истории нет громких заявлений или больших проектов. Просто человек, который постепенно делает пространство вокруг чуть лучше — для себя и для других.