«Русалки и драконы»: Как карагандинка превратила обычный дом в яркое место

Мозаика на стенах: Любовь Першукова преображает дом в Караганде
В Караганде один из домов на улице Терешковой постепенно меняется — его фасад украшают мозаичные картины. Их автор — местная жительница Любовь Першукова.
Грациозные кошки, русалки, драконы и цветочные узоры появляются на стенах дома не по заказу и не в рамках какого-то проекта. Всё это — работа одного человека, который делает её по собственной инициативе.
Путь к мозаике
Любовь Першукова занимается мозаикой уже не первый год. Как только сходит снег и устанавливается тёплая погода, она надевает рабочую одежду и выходит к стенам. Сезон короткий, нужно успеть как можно больше.
Интерес к этому делу появился у неё ещё во время работы в автопарке. Там она наблюдала за мастерами, которые выкладывали кафель.
«Я посмотрела и подумала, что так можно сделать и в подъезде. Чтобы людям было приятно», — вспоминает она.
Первую работу она выполнила в 2014 году, оформив тамбур. Позже были и другие участки, но со временем пришлось сделать паузу. Вернуться к идее удалось уже после выхода на пенсию.
Новые картины на фасаде
С тех пор фасад дома постепенно наполняется новыми картинами. Первая из них — русалка. Сегодня мастерица с улыбкой говорит, что многое тогда делала иначе, чем сейчас.
Идеи для мозаик она находит в самых обычных вещах: в интернете, на одежде, в случайных изображениях. Материал тоже добывает сама: раньше собирала остатки после ремонтов, сейчас берёт бракованный кафель со складов. Всё аккуратно сортирует и готовит заранее.
Работа непростая. Нужно подготовить стены, работать с раствором, резать плитку. Бывает, что что-то не получается и приходится переделывать.
«Иногда устанешь так, что сил нет. Но когда смотришь издалека — всё складывается в одну картину, и понимаешь, что не зря», — говорит она.
Признание соседей
Соседи поначалу относились по-разному, но со временем привыкли. Сейчас многие благодарят, а прохожие останавливаются, рассматривают и фотографируют.
Сам дом уже стал узнаваемым местом в районе.
Что будет дальше?
Что появится на стенах дальше, Любовь Першукова пока не раскрывает.
«Хочется попробовать что-то более сложное. Главное — желание. Если оно есть, можно сделать многое», — уверена она.
В этой истории нет громких заявлений или больших проектов. Просто человек, который постепенно делает пространство вокруг чуть лучше — для себя и для других.