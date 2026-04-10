На Урале зафиксирован первый в этом сезоне случай заражения клещевым энцефалитом

Если вы обнаружили на себе клеща, не стоит пренебрегать проверкой. Существуют специальные пункты приема, где кровососущего обследуют на зараженность такими инфекциями, как энцефалит, болезнь Лайма и другими болезнями, переносимыми клещами. Это необходимо чтобы в случае, если клещ оказался зараженным, а человек — не привитым, ему ввели иммуноглобулины.