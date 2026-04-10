На Урале зафиксирован первый в этом сезоне случай заражения клещевым энцефалитом

В Свердловской области зафиксирован первый в этом сезоне случай заражения клещевым энцефалитом. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Харитонов в эфире программы ОТВ.
— Человек находился на своём приусадебном участке. Был обнаружен клещ, почувствовав недомогание, он обратился за медицинской помощью, поэтому его госпитализировали для того, чтобы провести диагностику и понаблюдать. Состояние его стабильное, пока ничего необычного нет, поэтому всё идёт в обычном режиме, — отметил Александр Харитонов.
Также главный эпидемиолог напомнил свердловчанам, что с клещом можно встретиться везде, и главная мера профилактики — это вакцинация.
Если вы обнаружили на себе клеща, не стоит пренебрегать проверкой. Существуют специальные пункты приема, где кровососущего обследуют на зараженность такими инфекциями, как энцефалит, болезнь Лайма и другими болезнями, переносимыми клещами. Это необходимо чтобы в случае, если клещ оказался зараженным, а человек — не привитым, ему ввели иммуноглобулины.