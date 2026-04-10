Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2026 году

Согласно приказу министра обороны Республики Казахстан, в этом году на воинские сборы призовут три тысячи военнообязанных граждан, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Министр обороны страны подписал приказ от 31 марта о призыве казахстанцев на воинские сборы в этом году.

В документе говорится: «В 2026 году призвать 3 тысячи военнообязанных на воинские сборы». Приказ вступает в силу 19 апреля.

Основная цель воинских сборов — повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, которые содержатся в мирное время в сокращенной численности. Также сборы направлены на подготовку и накопление в запасе военнообученных ресурсов.

Воинские сборы проводятся ежегодно и длятся до 30 дней. В этот период за военнообязанными сохраняются место работы и должность, им выплачивается средняя заработная плата. Неработающие граждане получают минимальную заработную плату за счет государства.

В прошлом году Минобороны также призвало 3 тысячи военнообязанных.