Стало известно, сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2026 году

Министр обороны страны подписал приказ от 31 марта о призыве казахстанцев на воинские сборы в этом году.
В документе говорится: «В 2026 году призвать 3 тысячи военнообязанных на воинские сборы». Приказ вступает в силу 19 апреля.
Основная цель воинских сборов — повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, которые содержатся в мирное время в сокращенной численности. Также сборы направлены на подготовку и накопление в запасе военнообученных ресурсов.
Воинские сборы проводятся ежегодно и длятся до 30 дней. В этот период за военнообязанными сохраняются место работы и должность, им выплачивается средняя заработная плата. Неработающие граждане получают минимальную заработную плату за счет государства.
В прошлом году Минобороны также призвало 3 тысячи военнообязанных.