Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Актау нашел боеприпас в степи

Житель Актау пошел в степь за грибами и в районе учебного полигона «Оймаша» обнаружил предмет, похожий на боеприпас. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Актауского гарнизона, передает Lada.kz.

Житель Актау 9 апреля обнаружил в степи в районе учебного полигона «Оймаша» предмет, предположительно являющийся неразорвавшимся боеприпасом. О своей находке мужчина сразу сообщил военным.

В пресс-службе Актауского гарнизона рассказали, что на место незамедлительно была направлена инженерно-саперная группа Вооруженных сил РК.

«Специалисты провели обследование территории и выполнили комплекс мероприятий по локализации и безопасному уничтожению обнаруженного предмета. Ситуация находится под контролем. Угрозы для населения нет», — пояснили в ведомстве.

В Актауском гарнизоне обратились к жителям с призывом неукоснительно соблюдать правила безопасности.

«При обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается прикасаться к ним, перемещать или предпринимать какие-либо самостоятельные действия. О находке следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или экстренные службы», — призвали в ведомстве.