Житель Актау нашел боеприпас в степи

Житель Актау 9 апреля обнаружил в степи в районе учебного полигона «Оймаша» предмет, предположительно являющийся неразорвавшимся боеприпасом. О своей находке мужчина сразу сообщил военным.
В пресс-службе Актауского гарнизона рассказали, что на место незамедлительно была направлена инженерно-саперная группа Вооруженных сил РК.
«Специалисты провели обследование территории и выполнили комплекс мероприятий по локализации и безопасному уничтожению обнаруженного предмета. Ситуация находится под контролем. Угрозы для населения нет», — пояснили в ведомстве.
В Актауском гарнизоне обратились к жителям с призывом неукоснительно соблюдать правила безопасности.
«При обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается прикасаться к ним, перемещать или предпринимать какие-либо самостоятельные действия. О находке следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или экстренные службы», — призвали в ведомстве.