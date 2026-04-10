Самых богатых женщин Казахстана назвал Forbes

Общий капитал участниц — около $8,1 млрд. При этом деньги распределены очень неравномерно. Больше половины приходится на одну участницу, а топ-5 контролируют 87% всех средств.
Очевидно, ключевые позиции списка заняли дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева. Самая богатая женщина списка — Динара Кулибаева с состоянием $5,4 млрд. За ней идут Мукадасхан Ибрагимова ($650 млн) и Дарига Назарбаева ($550 млн).
По убыванию капитала список выглядит так:
Динара Кулибаева — инвестор, Halyk Bank — $5,4 млрд Мукадасхан Ибрагимова — совладелица Eurasian Resources Group — $650 млн Дарига Назарбаева — медиа и холдинги — $550 млн Анжела Сарсенова — сеть АЗС Helios, ретейл — $249 млн Айжан Есім — бывший акционер «Казфосфат» — $207 млн Айдан Сулейменова — девелопмент, ретейл (Viled) — $175 млн Каншаим Сейтжанова и Жанна Сейтжанова — нефтегаз и промышленность — $84 млн Алена Сулейменова — ретейл (Viled) — $73 млн Гаухар Каппарова — Lancaster Group — $65 млн Гульнар Досаева — Lancaster Group — $61 млн Раушан Сагдиева — недвижимость, ретейл — $57 млн Ирина Козлова и Александра Соколова — ломбарды, финансы — $52 млн Любовь Дружинина — молочная промышленность — $50 млн Сауле Сейсембаева — агробизнес, образование — $48 млн Элеонора Баталова — издательство «Алматыкітап» — $44 млн Карина Сарсенова — медиа, девелопмент — $42 млн Алия Маханова — ломбарды — $39 млн Наталья Акентьева — Bank RBK — $36 млн Сауле Зейнолла — промышленный дистрибьютор — $35 млн Амина Касымова — страхование — $34 млн Сандугаш Кемельбаева — девелопмент — $34 млн Галина Закрияева — ретейл (Galmart) — $33 млн Амина Ажмаганбетова — машиностроение — $31 млн Гаухар Абыкаева — ювелирный ретейл — $30 млн Жанна Кан — ювелирный и fashion-бизнес — $28 млн.
Главное отличие от мужского рейтинга Forbes — происхождение капитала. По оценке редакции, до 85−90% состояний связаны с семейным бизнесом. Их получили через наследство, брак или доли в крупных группах.
