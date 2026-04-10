МИД РФ: США пригласили РАН принять участие в работе «научной двадцатки»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Национальной академии наук (НАН) США Марша Макнатт направила руководству Российской академии наук (РАН) приглашение подключиться к профильному процессу в «научной двадцатке», российская сторона получила его. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
«НАН США объявила о запуске работы “научной двадцатки” (Science20) под американским председательством в “Группе двадцати”. Руководство Российской академии наук, традиционно представляющей нашу страну в данном общественном формате Г20, получило обращение президента НАН М. Макнатт с приглашением подключиться к профильному “двадцаточному” процессу», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Бердыев также отметил, что в течение 2026 года пройдет ряд очных встреч и совещаний в режиме ВКС, посвященных различным сферам международного научного сотрудничества и выработке итогового документа. «15−16 июня в Вашингтоне состоится заседание по теме “Укрепление устойчивости к стихийным бедствиям посредством новейших технологий и международного сотрудничества”. Официальные приглашения на это мероприятие Science20 уже получили видные российские ученые требуемой специализации», — указал он.
Дипломат добавил, что по итогам деятельности «научной двадцатки» в 2026 году предусматривается принятие совместного заявления, «нулевой» проект которого председательство США намерено распространить в ближайшее время. «В соответствии с озвученным американцами планом работы оно должно быть согласовано и подписано руководством национальных академий наук стран-членов не позднее 30 сентября», — проинформировал он.