Обломки дрона повредили дом в Чертковском районе

В ночь на 10 апреля над Ростовской областью сбили окол 50 дронов. Системы ПВО отработали в десяти районах региона. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. Об этом в своем телеграме-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Беспилотники уничтожили в Константиновском, Боковском, Верхнедонском, Миллеровском, Мартыновском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском, Обливском и Каменском районах. В селе Шептуховка Чертковского района обломки дрона повредили стекло в частном доме.
Пострадавших и возгораний нет. Власти пообещали помочь хозяйке дома устранить последствия.
