Обломки дрона повредили дом в Чертковском районе

В ночь на 10 апреля над Ростовской областью сбили окол 50 дронов. Системы ПВО отработали в десяти районах региона. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. Об этом в своем телеграме-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.