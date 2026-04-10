«Стойте на правильной стороне»: Моджтаба Хаменеи обратился к странам Персидского залива

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к странам Персидского залива с призывом внимательно следить за событиями и выбрать верную сторону. Он назвал происходящее чудом и предупредил соседей, чтобы те не поддавались ложным обещаниям.
«Я говорю южным соседям Ирана: вы являетесь свидетелями чуда. Поэтому внимательно наблюдайте, правильно понимайте ситуацию, стойте на правильной стороне и не доверяйте ложным обещаниям дьяволов», — говорится в публикации Хаменеи в соцсети X.
По словам верховного лидера, Иран до сих пор ждет подходящего ответа от этих стран. Только тогда Тегеран сможет на деле показать братские чувства и добрую волю.
Хаменеи подчеркнул, что такое сотрудничество возможно лишь при условии отказа от связей с державами, которые ведут себя высокомерно и используют других в своих целях.
Ранее верховный лидер Ирана затронул тему Ормузского пролива. Он сообщил, что Тегеран намерен вывести управление этим стратегическим водным путем на совершенно новый уровень. Хаменеи отметил, что Иран уже работает над соответствующим планом.