Космонавт Зубрицкий рассказал, как экипажи готовятся между полетами

Космонавт Алексей Зубрицкий сообщил, что после полета и прохождения реабилитации специалисты, не назначенные в новый экипаж, переходят в режим ожидания и поддержания навыков. В этот период они продолжают тренировки.
По его словам, космонавты регулярно повторяют теоретические дисциплины, изучают системы корабля и станции, а также несколько раз в месяц отрабатывают ручные режимы управления. Это позволяет сохранить уровень подготовки.
Он пояснил, что сначала идет восстановление навыков после реабилитации, после чего они поддерживаются на необходимом уровне. Уточняется, что такая практика позволяет быстрее включиться в подготовку после назначения в экипаж.
Зубрицкий добавил, что после включения в состав экипажа начинаются профильные тренировки, связанные с программой полета, научными задачами и, при необходимости, подготовкой к выходам в открытый космос, передает РИА Новости.
Начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко ранее заявил, что космонавты не испытывают страха в привычном понимании, однако у них развито чувство ответственности, необходимое для работы в космосе. Он также рассказал, что подготовка к его первому полету заняла более девяти лет. При этом перед стартом он не испытывал сильных эмоций, так как сосредоточился на работе.