Перемирие США и Ирана может оказаться «на грани срыва»: кто за этим стоит

Вечером 7 апреля Трамп менее чем за два часа до истечения ультиматума, в котором он пригрозил Ирану «гибелью всей цивилизации», объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Иранское руководство подтвердило согласие на прекращение огня. Тегеран также согласился открыть Ормузский пролив для судоходства на время перемирия, который был фактически заблокирован иранской стороной с начала конфликта. Первый раунд переговоров США и Ирана запланирован на 10 апреля в Исламабаде. В свою очередь, израильские аналитики назвали перемирие с Ираном «стратегическим провалом».