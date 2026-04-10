Перемирие США и Ирана может оказаться «на грани срыва»: кто за этим стоит

The Intercept: Нетаньяху пытается сорвать перемирие США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Американский портал The Intercept сообщил о попытках премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подорвать достигнутое между США и Ираном перемирие. Соглашение, которое вечером во вторник объявил хозяин Белого дома Дональд Трамп, а затем подтвердили официальные лица Ирана, по данным издания, оказалось «на грани срыва».

«Если премьер-министр Израиля Нетаньяху добьется своего, оно может вскоре прекратить свое действие», — говорится в публикации.

Авторы материала обращают внимание на риторику израильского премьера. По их наблюдениям, Нетаньяху последовательно дает понять, что конфликт еще не завершен, а любые нынешние меры — будь то перемирие или переговоры — носят исключительно временный характер. Политик не скрывает, что все поставленные ранее цели должны быть достигнуты в полном объеме.

Вечером 7 апреля Трамп менее чем за два часа до истечения ультиматума, в котором он пригрозил Ирану «гибелью всей цивилизации», объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Иранское руководство подтвердило согласие на прекращение огня. Тегеран также согласился открыть Ормузский пролив для судоходства на время перемирия, который был фактически заблокирован иранской стороной с начала конфликта. Первый раунд переговоров США и Ирана запланирован на 10 апреля в Исламабаде. В свою очередь, израильские аналитики назвали перемирие с Ираном «стратегическим провалом».

