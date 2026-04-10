Благодатный огонь привезут в Беларусь утром на Пасху 12 апреля

БПЦ сказала, когда в Беларусь привезут Благодатный огонь в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Благодатный огонь привезут в Беларусь утром на Пасху 12 апреля. Об этом сообщает Белорусская православная церковь.

Из Иерусалима делегация Фонда Андрея Первозванного доставит лампаду с огнем на самолете в Москву. Там ее встретят представители Синодального отдела Белорусского Экзархата по развитию паломничества и принесению святынь.

Вместе с тем у представителей епархий Белорусской Православной церкви будет возможность зажечь светильники от лампады, когда Благодатный огонь будет доставлен в белорусскую столицу.

В Минске лампаду с Благодатным огнем встретят в Свято-Духовом кафедральном соборе.

«Ожидаемое время прибытия в 09.00», — уточнили в БПЦ.

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Великую субботу 11 апреля, которую называют Пасхальный сочельник.

Кстати, белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 11 и 12 апреля в храмах страны.