Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцы направили в жилинспекцию больше тысячи жалоб на вывоз мусора

В надзорном ведомстве напомнили, как направить обращение.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в государственную жилищную инспекцию поступило 1197 обращений от жителей Воронежской области в связи с нарушением графиков вывоза мусора, захламлением контейнерных площадок и другими претензиями к качеству работы регионального оператора по обращению с ТКО.

В надзорном ведомстве корреспонденту «Комсомолки» пояснили, что в случае выявления по результатам контрольных мероприятий нарушений в отношении виновных возбуждают административные дела. А основанием для таких проверок являются обращения граждан.

В ГЖИ напомнили, что обратиться в ведомство может любой гражданин. Сделать это можно:

— лично обратившись в инспекцию с предъявлением паспорта по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6А;

— через МФЦ;

— через Госуслуги;

— через официальный сайт инспекции gzhi.govvrn.ru.