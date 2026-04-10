Воронежцы направили в жилинспекцию больше тысячи жалоб на вывоз мусора

С начала 2026 года в государственную жилищную инспекцию поступило 1197 обращений от жителей Воронежской области в связи с нарушением графиков вывоза мусора, захламлением контейнерных площадок и другими претензиями к качеству работы регионального оператора по обращению с ТКО.
В надзорном ведомстве корреспонденту «Комсомолки» пояснили, что в случае выявления по результатам контрольных мероприятий нарушений в отношении виновных возбуждают административные дела. А основанием для таких проверок являются обращения граждан.
В ГЖИ напомнили, что обратиться в ведомство может любой гражданин. Сделать это можно:
— лично обратившись в инспекцию с предъявлением паспорта по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6А;
— через МФЦ;
— через Госуслуги;
— через официальный сайт инспекции gzhi.govvrn.ru.