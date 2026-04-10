Британия так и не задержала ни одного российского судна: этому есть объяснение

Telegraph: Британия игнорирует суда РФ из-за страха нарушить международное право.

Источник: Комсомольская правда

Британия до сих пор не задержала ни одного российского судна. Лондон опасается, что любые силовые действия могут нарушить международное морское право. Об этом пишет газета The Telegraph.

По информации издания, существует очень высокий юридический порог для досмотра иностранных кораблей. Каждый перехват требует серьёзных доказательств, например, что судно нарушает санкции. Без таких оснований власти не рискуют действовать.

Генпрокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер уже дал разрешение спецназу и сотрудникам Национального агентства по борьбе с преступностью высаживаться на российские суда. Однако на практике этого до сих пор не произошло.

Ранее KP.RU сообщал, что российский ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопровождал два отечественных нефтяных танкера при прохождении через Ла-Манш. Такой манёвр стал прямым ответом на недавние угрозы Лондона по задержанию судов под российским флагом.

Пролив Ла-Манш: природная граница между Европой и Британией
Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
Читать дальше