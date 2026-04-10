«Начнут поступать теплые воздушные массы из-за антициклона над Финляндией». Белгидромет сказал о резком потеплении до +18 в Беларуси

Белгидромет сказал о резком потеплении до +18 градусов в Беларуси после Пасхи. Подробности сообщает БелТА.
Погоду в стране резко испортил циклонический вихрь Рапунцель на неделе перед Пасхой, которую православные верующие отметят 12 апреля. В стране резко похолодало, усилился ветер, а также идут дождь и мокрый снег.
По информации синоптиков, в первую половину недели с 13 по 15 апреля, за погоду в стране начнет отвечать антициклон с центром над Финляндией. Из-за него в Беларусь начнут поступать теплые воздушные массы.
Осадков окажется немного, лишь местами возможны кратковременные дожди в случае развития кучево-дождевой облачности.
«Вместе с тем температурный фон повысится и в дневные часы составит 9−16 градусов тепла, 15 апреля местами по югу воздух прогреется до плюс 18», — отмечают синоптики.
Ночью и утром в отдельных районах вероятны слабые туманы и гололед.
В понедельник, 13 апреля, в некоторых районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы вероятен слабый туман. Ночью температура воздуха окажется от −3 до +3 градусов. Днем будет от +9 до +16 градусов.
Во вторник и среду, 14 и 15 апреля, местами по Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. В некоторых районах ночью и утром вероятен слабый туман. Ночью температура воздуха окажется от −1 до +6 градусов. Днем будет от +9 до +16 градусов.
