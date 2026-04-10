Как часто стирать шторы и портьеры: рекомендации экспертов

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют стирать шторы и портьеры в домашних условиях 2−4 раза в год. Однако частота стирки может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, приводит рекомендации экспертов 450media.ru.
Частота стирки штор зависит от назначения комнаты:
В детской комнате и на кухне рекомендуется стирать шторы каждые 2−3 месяца. Это связано с тем, что в этих помещениях часто происходит активное движение воздуха, и на шторы оседает больше пыли и загрязнений.
В гостиной и спальне шторы можно стирать 2−3 раза в год.
Частота стирки также зависит от типа штор:
«Римские» шторы пачкаются быстрее всего из-за своей конструкции. Они требуют более частой стирки, примерно 2−3 раза в год.
Рулонные шторы рекомендуется чистить сухой щеткой или пылесосом.
Бархатные портьеры перед стиркой необходимо вытряхивать на улице, чтобы удалить крупные частицы грязи. Это поможет избежать образования разводов после стирки.
Некоторые виды тканей более подвержены загрязнению и притягивают пыль. Например, шторы из шенилла, бархата или велюра требуют более частой стирки.
Частота стирки штор также зависит от внешних факторов:
Расположение окон. Если окна выходят на улицу, шторы будут пачкаться быстрее из-за пыли и выхлопных газов.
Наличие домашних животных. Если у вас есть домашние животные, шторы могут пачкаться быстрее из-за шерсти и активности питомцев.
Быстрое скопление пыли в помещении. Если в вашем доме или квартире быстро скапливается пыль, шторы могут загрязняться быстрее. В этом случае рекомендуется обратить внимание на качество воздуха в помещении и при необходимости использовать очистители воздуха.