В Шушенском студент оплатил пирожки картой соседа и отправился в спецучреждение

Суд направил 17-летнего студента Шушенского колледжа в специализированное учреждение за кражу. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.
В октябре 2025 года в общежитии Шушенского сельскохозяйственного колледжа студент-первокурсник нашел банковскую карту соседа по комнате, который уехал домой на выходные. Карта лежала на полке шкафа без присмотра.
Парень решил воспользоваться чужими деньгами. Вечером он передал карту старшему товарищу, чтобы тот купил в магазине спиртное, а на следующий день самостоятельно приобрел за счет соседа пирожки, соки и энергетики. Общая сумма хищения составила почти 2 тыс. рублей.
Сосед первокурсника заметил списания с карты и обратился в полицию, Студент вернул деньги потерпевшему. Однако суд квалифицировал его действия как кражу с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и приговорил к 1 году 3 месяцам лишения свободы.
Прокурор, учитывая возраст парня и то, что он ранее состоял на профилактическом учете, но был снят по причине исправления, а также отсутствие контроля со стороны учебного учреждения, попросил суд изменить наказание.
В итоге студента направили в спецучреждение закрытого типа до его совершеннолетия. Там в августе 2027 года молодой человек отметит свой 18-й день рождения.
