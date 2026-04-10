Пожар в подвале жилого дома в Хабаровске потушили менее чем за час

В Хабаровском крае за последние сутки подразделения пожарной охраны и спасатели работали в усиленном режиме. Чрезвычайных происшествий в регионе не допущено, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске спасатели выезжали на ликвидацию пожара в частном доме по улице Боярской. В помещении насосной, расположенной в подвале здания, загорелись аккумуляторы и мебель. Огонь распространился на площади 5 квадратных метров, однако подразделения МЧС оперативно справились с возгоранием. В инциденте никто не пострадал. Всего за сутки в крае произошло 15 техногенных пожаров и 18 случаев загорания сухой травы.
В настоящее время в 12 районах края сохраняется особый противопожарный режим. За сутки спасатели один раз привлекались для проведения неотложных работ и трижды выезжали на места ДТП. По прогнозам метеорологов, 10 апреля в Хабаровске ожидается переменная облачность без осадков с восточным ветром до 11 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит от +10 до +12 градусов.
