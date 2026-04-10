Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске жулики похитили деньги у 9-летнего мальчика через игру

Ребёнок перевёл деньги матери после обещания игровой валюты.

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении несовершеннолетнего, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В марте в полицию обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина сообщила о хищении более 40 тысяч рублей с её банковских карт.

По данным следствия, в момент происшествия она находилась на работе. Её 9-летний сын, увлекающийся онлайн-играми, получил сообщение с предложением купить игровую валюту.

Злоумышленник убедил ребёнка перейти в мессенджер и отправил ссылку для оплаты. Мальчик, имея доступ к телефону матери, совершил два перевода. Обещанная игровая валюта на счёт так и не поступила.

После этого ребёнок рассказал о случившемся родителям.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц.

В полиции напоминают родителям о необходимости объяснять детям правила цифровой безопасности, подключать родительский контроль и предупреждать о рисках предоплаты в интернете.