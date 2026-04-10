В Комсомольске жулики похитили деньги у 9-летнего мальчика через игру

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении несовершеннолетнего, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В марте в полицию обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина сообщила о хищении более 40 тысяч рублей с её банковских карт.
По данным следствия, в момент происшествия она находилась на работе. Её 9-летний сын, увлекающийся онлайн-играми, получил сообщение с предложением купить игровую валюту.
Злоумышленник убедил ребёнка перейти в мессенджер и отправил ссылку для оплаты. Мальчик, имея доступ к телефону матери, совершил два перевода. Обещанная игровая валюта на счёт так и не поступила.
После этого ребёнок рассказал о случившемся родителям.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц.
В полиции напоминают родителям о необходимости объяснять детям правила цифровой безопасности, подключать родительский контроль и предупреждать о рисках предоплаты в интернете.