ВТБ: стартует всероссийский отбор в юношеский симфонический оркестр Башмета

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. С 2012 года в прослушиваниях в оркестр приняло участие более 7000 молодых музыкантов из различных регионов России. За время своего существования оркестр выступал в самых известных концертных залах мира: в Брюсселе, Женеве, Берлине, Вене, Милане, Сингапуре, Пекине, Шанхае, Гонконге, Сеуле, Дубае и Абу Даби, а также на площадках в 19 регионах России. Коллектив принимал участие в Церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи и в Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России. Молодые музыканты, прошедшие школу ВЮСО, сейчас трудоустроены в ведущие симфонические оркестры России и приумножают лучшие культурные традиции страны. ВТБ выступает генеральным партнером оркестра с 2025 года.