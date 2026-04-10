ВТБ: стартует всероссийский отбор в юношеский симфонический оркестр Башмета

10 апреля начинается национальный отбор во Всероссийский юношеский оркестр под руководством Юрия Башмета. Конкурс пройдет в 26 городах России в офлайн- и онлайн-форматах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По его итогам молодые музыканты получат возможность заявить о себе на профессиональной сцене и войдут в состав оркестра сезонов 2026—2028 годов. Конкурс пройдет при поддержке генерального партнера оркестра — банка ВТБ.
«ВТБ поддерживает проекты, направленные на сохранение и формирование культурного наследия России. Отбор в юношеский оркестр поможет талантливым музыкантам со всей страны проявить себя. Такие инициативы приумножают достижения русской музыкальной школы. Уверены, что конкурс откроет новые имена и создаст площадку для раскрытия их потенциала», — прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.
«Создание и развитие Всероссийского юношеского симфонического оркестра уже 14 лет назад, стало для меня одним из главных достижений жизни. Очень важно, что это коллектив не замкнутый: каждые 2 года мы проводим большой национальный отбор, слушаем ребят от 10 до 22 лет по всей нашей стране и даем возможность молодым музыкантам получить реальный шанс попасть в оркестр», — отметил Юрий Башмет, основатель, художественный руководитель и главный дирижер оркестра.
Первый этап проекта пройдет 10 апреля во Владивостоке, 16 апреля состоится прослушивание в Хабаровске в краевом колледже искусств.
Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. С 2012 года в прослушиваниях в оркестр приняло участие более 7000 молодых музыкантов из различных регионов России. За время своего существования оркестр выступал в самых известных концертных залах мира: в Брюсселе, Женеве, Берлине, Вене, Милане, Сингапуре, Пекине, Шанхае, Гонконге, Сеуле, Дубае и Абу Даби, а также на площадках в 19 регионах России. Коллектив принимал участие в Церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи и в Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России. Молодые музыканты, прошедшие школу ВЮСО, сейчас трудоустроены в ведущие симфонические оркестры России и приумножают лучшие культурные традиции страны. ВТБ выступает генеральным партнером оркестра с 2025 года.