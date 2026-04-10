ТАСС: переговоры в Пакистане не начнутся, пока не прекратятся атаки Ливана

Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами Америки в Пкистане не начнутся, пока не прекратятся атаки на Ливан. Об этом со ссылкой на иранский источник сообщает ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что делегация Ирана пока еще не прибыла в Исламабад.
Отметим, накануне посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам сообщил, что делегация Ирана уже прибыла в Исламабад на переговоры с США 9 апреля.
Согласно данным рабочего расписания вице-президента США, глава американской делегации на переговорах с Ираном Джей Ди Вэнс вылетит в пакистанскую столицу Исламабад 10 апреля. Отмечается, что Вэнс вылетит в Пакистан с авиабазы Эндрюс.
При этом уже с 9 апреля отель Serena в столице Пакистана Исламабаде по распоряжению правительства страны просит постояльцев освободить номера из-за «важного мероприятия».