В Перми Камская ГЭС начала сброс воды

Сброс воды начался на Камской ГЭС, сообщили в пресс-службе гидроэлектростанции.
С 9 апреля Камская ГЭС перешла на новый режим работы. Сбросные расходы установило федеральное агентство водных ресурсов с учётом текущей гидрологической обстановки, сообщили в пресс-службе гидроузла.
Вся вода пропускается через гидроагрегаты. Станция работает на полную мощность: задействованы все 23 агрегата.
Росводресурсы предписали поддерживать средний сброс на уровне 3000−3700 кубометров в секунду. Режим будет действовать до особого распоряжения.
Утром 8 апреля уровень воды в Камском водохранилище достиг отметки 102,5 метра (полное наполнение — 108,5 метра). Приток к створу ГЭС составил 6620 кубометров в секунду.
Из-за сброса воды вновь окажется подтоплен арт-объект «Счастье не за горами» у Речного вокзала. Повышение уровня рек в Прикамье также приведёт к подтоплению отдельных территорий.