Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке беспилотников в Волгоградской области погиб человек

В Волгоградской области во время ночной атаки беспилотников погиб человек.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Один человек погиб после массированного налета дронов ВСУ на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В результате террористической атаки преступного киевского режима скончался от ранения осколками житель, находившийся в СНТ “Мичуринец”, город Волжский», — приводятся его слова в Telegram-канале правительства региона.

В Светлоярском районе загорелась емкость с нефтепродуктами, пожар уже тушат. Кроме того, получили повреждения 13 жилых домовладений, линия электропередач и газопровод, добавил Бочаров.

По данным Минобороны, за минувшую ночь силы ПВО сбили 57 беспилотников над Волгоградской областью.

