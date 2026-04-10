В Челябинском онкоцентре лекарства для химиотерапии разводит робот

Автоматическая система дозирует препараты с точностью до 0,1 мг и защищает персонал от токсичного воздействия.

Источник: 1obl.ru

В Челябинском областном онкологическом центре заработала первая в регионе автоматическая система дозирования цитостатиков — препаратов для химиотерапии. Оборудование, которое называют компаундером, установили в отделении централизованного разведения противоопухолевых лекарств, сообщает региональный Минздрав.

Цитостатики — высокотоксичные препараты. Они разрушают не только раковые клетки, но и здоровые. Поэтому работать с ними нужно осторожно. Доставляются лекарства в виде концентрированного раствора или порошка, который требует разведения. Процесс приготовления дозы индивидуален для каждого пациента.

«Внедрение роботизированной системы позволяет обеспечить стабильное качество приготовления, снизить риски для медперсонала и минимизировать остатки дорогостоящих лекарств», — рассказала заведующая отделением централизованного разведения Ангелина Тюпина.

Компаундер обеспечивает точность дозирования до 0,1 миллиграмма. Процесс разведения токсичных препаратов происходит в закрытой системе, это защищает медицинских работников.

«Челябинская область вышла на новый уровень персонализированного подхода к лечению онкопациентов. Роботизированное оборудование позволяет повысить безопасность лечения пациентов и доступность медицинской помощи», — отметил главврач онкоцентра Андрей Лукин.

Само отделение централизованного разведения химиотерапевтических препаратов открыли в онкоцентре в сентябре 2025 года. Разведением препаратов занимаются квалифицированные медсестры.