В Челябинском онкоцентре лекарства для химиотерапии разводит робот

Цитостатики — высокотоксичные препараты. Они разрушают не только раковые клетки, но и здоровые. Поэтому работать с ними нужно осторожно. Доставляются лекарства в виде концентрированного раствора или порошка, который требует разведения. Процесс приготовления дозы индивидуален для каждого пациента.