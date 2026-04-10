Холодные выходные ожидают красноярцев 11−12 апреля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Погода в краевой столице сильно испортилась.
В субботу, 11 апреля, синоптики обещают не выше −1 градуса в светлое время суток. В ночные часы похолодает до −6С. В течение дня солнце не порадует горожан, так как небо будет затянуто облаками.
В воскресенье, 12 апреля, температура воздуха поднимется до +1 градуса, однако пойдет дождь с мокрым снегом. Ночью ожидается около нуля.
Стоит отметить, что на следующей рабочей неделе погода практически не изменится. Столбики термометров в дневное время будут колебаться от 0С до +4С.