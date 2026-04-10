«Обманывают миллиарды пользователей»: Дуров раскрыл главную ложь создателей WhatsApp*

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что функция «шифрования» в WhatsApp* на самом деле является крупнейшим обманом пользователей за всю историю. Он пояснил, что миллиарды людей введены в заблуждение ложными обещаниями о полной защите переписки.
«“Шифрование” WhatsApp* может стать самым крупным мошенничеством в отношении потребителей в истории — обманывая миллиарды пользователей. Несмотря на свои заявления, оно читает сообщения пользователей и делится ими с третьими сторонами», — написал Дуров в своем Telegram-канале.
Также бизнесмен подчеркнул, что Telegram никогда не позволял себе читать переписку пользователей и передавать её кому-либо. Основатель сервиса заверил, что и в будущем его мессенджер не будет этого делать.
Кроме того, Дуров сравнил подходы двух мессенджеров. Он подчеркнул, что Telegram придерживается гораздо более строгих правил защиты личных данных. По его словам, это позволяет избежать утечек информации и сохранять настоящую конфиденциальность.
Напомним, что это уже не первый случай выпадов Дурова в сторону WhatsApp*. Ранее он назвал глупцами тех, кто действительно верит в безопасность американского мессенджера.
* — Мессенджер принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta.