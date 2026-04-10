Главные новости к утру 10 апреля 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану не следует взимать плату за проход танкеров через Ормузский пролив. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила возможность того, что Вашингтон и Тегеран станут делать это совместно. Вопрос будет обсуждаться иранцами и американцами в последующие две недели.