Главные новости к утру 10 апреля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 апреля 2026.
Путин объявил пасхальное перемирие, Зеленский отреагировал
Президент РФ Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется с 16:00 11 апреля и продлится до конца 12 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ пообещал «действовать соответственно», хотя в прошлом году Киев подобное перемирие нарушал.
Трамп призвал Иран не взимать плату за проход через Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану не следует взимать плату за проход танкеров через Ормузский пролив. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила возможность того, что Вашингтон и Тегеран станут делать это совместно. Вопрос будет обсуждаться иранцами и американцами в последующие две недели.
Премьер Финляндии иронично ответил на угрозы Трампа
Президент США Дональд Трамп привык к агрессивной риторике, но его угрозы в адрес Североатлантического альянса вывести войска из Европы не стоят внимания, заявил премьер Финляндии Петтери Орпо, комментируя визит генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон. На встрече глава Белого дома выразил уверенность, что союзники не придут на помощь Вашингтону, если потребуется.
Стармер обвинил Трампа и Путина в скачках цен на электричество в Британии
Британский премьер-министр Кир Стармер сказал журналистам, что недоволен тем, как цены на электричество мняются из-за действий президента России Владимира Путина или президента США Донгальда Трампа по всему миру. Политик заверил, что его правительство принимает меры для укрепления энергетической устойчивости страны.
На Камчатке нашли пропавших туристов, включая двоих погибших
На Камчатке завершились поиски пропавшей зарегистрированной туристической группы из семи человек, отправившейся в поход в районе Авачинского перевала. Двух ее участников нашли погибшими, местонахождение еще пятерых установлено, они выжили, но получили сильные обморожения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.