Движение транспорта ограничат в Красноярске около храмов на Пасху

В Красноярске с 11 апреля временно перекроют движение и парковку возле храмов из-за пасхальных богослужений, сообщили в городской администрации.
В связи с празднованием православной Пасхи в городе введут временные ограничения для транспорта. Они будут действовать в ночь с 11 на 12 апреля и в течение следующего дня.
Где закроют проезд:
на улице 9 Января (от Ленина до дома № 28) — с 21:00 11 апреля до 03:00 12 апреля;
на левой полосе улицы Ленина (от дома № 13/2 до 9 Января) — с 21:00 до 03:00;
в переулке Промышленный (от Свердловской до дома № 7) — с 20:00 до 03:00;
на улице Менделеева (от дома № 35 г по Павлова до Щорса) — с 21:00 до 04:00;
в переулке Послушников и на Успенской — с 21:00 11 апреля до 20:00 12 апреля (знаки «Движение запрещено»).
Где запретят остановку и стоянку:
на 9 Января (от Ленина до Мира) — с 18:00 11 апреля до 06:00 12 апреля;
на нечётной стороне Сурикова (от Мира до дома № 3);
на Сурикова — с 17:00 до 06:00;
на Менделеева (от дома № 35 г по Павлова до Щорса) — с 17:00 до 06:00;
на Добролюбова (от Щорса до дома № 27а по Павлова) — с 17:00 до 06:00;
на Лесной (от перекрёстка у дома № 37/1 по Благодатной до дома № 43а по Лесной) — с 17:00 11 апреля до 20:00 12 апреля;
в переулке Послушников (от Вознесенской до дома № 55а/3);
на Лесной — с 17:00 11 апреля до 20:00 12 апреля.
Водителей просят планировать маршруты заранее и учитывать введённые ограничения.
