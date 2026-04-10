Новосибирские футболисты исполнили мечту 10-летнего мальчика из Уфы

Как рассказал «РГ» пресс-секретарь ПМФК «Сибиряк» Юрий Землянов, в Уфе проводился конкурс рисунков среди школьников, посвященный Дню космонавтики и 65-летию первого полета человека в космос, «Я рисую. Мой космический мир». Милан старался, рисовал, но, к сожалению, поданная его мамой заявка на конкурс немного опоздала, жюри уже не могло оценить рисунки мальчика. Чтобы сын не расстраивался, женщина опубликовала эту историю в соцсетях вместе с рисунками Милана.
История получила широкий резонанс, пользователи Сети поддерживали школьника, писали теплые слова и советовали не огорчаться, «все еще впереди». «Я рисовал картину каждый день по пять-шесть часов, старался. Прорисовывал все. Да, я расстроился из-за конкурса, но когда увидел отзывы от людей, то мне стало так радостно. Думаю, людям понравилось то, что она красивая, а мне нравится сама тема — космос», — позднее рассказал КП-Новосибирск Милан.
Одними из тех, кто увидел посты о рисунках мальчика, стали спортсмены новосибирского мини-футбольного клуба. Решение пришло практически сразу. По словам Юрия Землянова, они договорились с мамой Милана, что рисунки школьника украсят форму команды. В итоге в «космической» форме футболисты «Сибиряка» вышли на матч с «Норильским Никелем». Одним из зрителей спортивной схватки стал сам Милан, который благодаря поддержке спонсоров приехал вместе с мамой из Уфы в Новосибирск.
Пожалуй, это тот самый случай, когда маленькое чудо складывается из больших сердец, отметили в сибирском клубе. «Рецепт один — победа приносит радость, а поражение — огорчение. Через трудности к звездам. Сегодня у “Сибиряка” было написано на футболках “Вперед к звездам”. Мы должны пройти через трудности, осознать их и развиваться», — сказал после матча главный тренер МФК «Норильский Никель» Сергей Скорович.