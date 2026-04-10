Стефано Габбана покинул пост председателя Dolce & Gabbana и рассматривает варианты распоряжения своей долей в компании. Об этом сообщает Bloomberg, уточняется, что речь идет примерно о 40 процентах бизнеса.
По данным издания, он ушел с должности еще в декабре прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас. Отмечается, что пост занял Альфонсо Дольче, брат Доменико и действующий CEO компании.
Ранее японская дизайнер Юко Ямагучи, создавшая персонажа-котенка Hello Kitty, ушла на пенсию после 40 лет работы в компании Sanrio. По словам 71-летней Ямагучи, она решила передать руководство над персонажем молодым дизайнерам. В компании добавили, что с 2026 года дальнейшем развитием Hello Kitty будет заниматься дизайнер под псевдонимом Ая. Ямагучи работала на компанию с 1978 года. В 1980 она выиграла конкурс дизайнеров с рисунком, где котенок играл на пианино. После этого она занимала пост третьего главного дизайнера Hello Kitty.
Эксперты аналитической платформы Lyst, изучающей потребительское поведение в индустрии моды, назвали самые востребованные в мире предметы одежды, обуви и аксессуары по итогам последнего квартала 2025 года.