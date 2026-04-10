Стефано Габбана покинул пост председателя Dolce & Gabbana

Ранее японская дизайнер Юко Ямагучи, создавшая персонажа-котенка Hello Kitty, ушла на пенсию после 40 лет работы в компании Sanrio. По словам 71-летней Ямагучи, она решила передать руководство над персонажем молодым дизайнерам. В компании добавили, что с 2026 года дальнейшем развитием Hello Kitty будет заниматься дизайнер под псевдонимом Ая. Ямагучи работала на компанию с 1978 года. В 1980 она выиграла конкурс дизайнеров с рисунком, где котенок играл на пианино. После этого она занимала пост третьего главного дизайнера Hello Kitty.