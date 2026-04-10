С 15 апреля в Челябинске закрывают движение трамваев по улице Дзержинского

На следующей неделе в Челябинске начнут капитальный ремонт трамвайных путей на улице Дзержинского — от Фрунзе до Машиностроителей. Общественный транспорт с 15 апреля также будет ходить по-другому, сообщает «ЧелябГЭТ».
Маршруты трамваев поменяются так:
— № 18к будет ходить от депо № 2 по улицам Горького и Харлова;
— № 22 поедет от Чичерина через Кирова и Карла Маркса до Харлова;
— также появится трамвай-челнок Эстонская — Чистопольская; он будет курсировать с интервалом 20 минут (первый рейс от Чистопольской отправляется в 6:40, последний — в 19:10; от Эстонской — в 7:00 и 19:30).
Кроме того, по району пустят дополнительный автобус КМ2.
Четыре машины малого класса будут ходить по кольцевому маршруту: Харлова — Гагарина — Дзержинского — ЧТПЗ — Машиностроителей — Новороссийская — Гагарина — Харлова. Интервал движения — 10 минут.
Первый рейс от Харлова — в 5:50, последний — в 21:00. Подробное расписание появится на сайте gortrans74.ru.
Рельсы на данном участке не меняли с 1989 года. Изношенность путей вынуждает водителей снижать скорость до 15 км/ч, а характерный «стук колес» стал привычным фоном для жителей окрестных домов.
В ходе капитального ремонта подрядчик полностью заменит рельсошпальную решетку. Вместо старых звеньев будут уложены современные 25‑метровые плети. Главной особенностью обновленного участка станет бесшовное соединение рельсов, которое исключает вибрацию и традиционный перестук на стыках. Отсутствие швов также позволит составу быстрее набирать скорость, что повысит среднюю скорость движения на маршруте.
Работы продлятся несколько месяцев.