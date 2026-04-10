Еще одного ребенка госпитализировали из-за отравления в Урене

В Урене зарегистрирован еще один случай детского отравления, потребовавший госпитализации. Информацию об этом предоставили в региональном министерстве здравоохранения по Нижегородской области.
По состоянию на 9 апреля, в реанимационном отделении районной центральной больницы находятся семь человек, из них шестеро — дети. Все пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно.
Напомним, первые пациенты с признаками отравления начали поступать в больницу 5 апреля. Всего зафиксировано свыше пятидесяти обращений. Диагностировано заражение норовирусом. Установлено, что все заболевшие употребляли водопроводную воду.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье об оказании небезопасных услуг. Расследованием инцидента занимаются прокуратура, а также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который взял дело на контроль.
Ранее Роспотребнадзор начал расследование массового отравления в Урене.