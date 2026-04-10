В Красноярске усилят контроль за уровнем малых рек из-за паводка

В Красноярске специалисты приступят к ежедневному мониторингу уровня воды в малых реках и ручьях. Такое поручение дал глава города Сергей Верещагин по итогам выездного совещания в селе Дрокино. По данным городских служб, после первой фазы схода талых вод ситуация остается стабильной, однако к концу апреля ожидается активное таяние снега и наполнение водоемов. В зоне риска находятся жилые массивы и дороги, расположенные рядом с малыми реками. Особое внимание уделяют реке Кача, разлив которой может привести к подтоплению садовых и дачных участков в Дрокино и Солонцах. Глава Солонцовского сельсовета Станислав Ермаков сообщил, что на данный момент уровень воды составляет менее 0,5 метра при критической отметке в 2,5 метра. Для предотвращения возможных подтоплений уже заготовлено около 400 кубометров щебня. Контроль будет вестись на нескольких водных объектах, включая Качу, Бугач, Базаиху, Паниковку в Торгашино и Сухой Лог в Берёзовке. Для наблюдения используют водомерные посты и квадрокоптеры. Паводковая обстановка после активного таяния снега на открытых пространствах стабилизировалась. Сложная ситуация сохраняется локально на участках садовых обществ, в том числе в Черемушках. Важно поддерживать обратную связь с жителями, внимательно отслеживать обращения, оперативно реагировать на сигналы, — сообщил Сергей Верещагин. Глава города также поручил проработать системные решения по отводу воды с проблемных территорий и рассмотреть возможность их реализации в предстоящий благоустроительный сезон.