Бывший союзник Трампа предрек выход США из НАТО: причина оказалась неожиданной

В публикации в соцсетях Кент пояснил, что Вашингтон покинет альянс, чтобы занять сторону Израиля в момент, когда конфликт между Анкарой и Тель-Авивом станет неизбежным. По его оценке, подобный шаг не позволит США избежать внешних противостояний.
Экс-глава антитеррористического центра также раскритиковал нынешнюю региональную политику Белого дома. Он сравнил действия Вашингтона с попыткой одновременно выполнять роль «поджигателя и пожарного», указав на внутреннюю противоречивость курса.
Президент США Дональд Трамп ранее подверг резкой критике Североатлантический альянс, назвав НАТО «бумажным тигром». Заявление прозвучало на фоне отказа союзников присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана. Политик также заявил, что всерьёз рассматривает возможность выхода США из НАТО.
9 апреля состоялась встреча Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте. Во время разговора политик вновь раскритиковал альянс и не исключил выхода из него. Агентство Politico пришло к выводу, что встреча Рютте с Трампом не смягчила враждебного отношения американского лидера к своим союзникам по НАТО.