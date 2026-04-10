Бывший союзник Трампа предрек выход США из НАТО: причина оказалась неожиданной

Кент допустил выход США из НАТО ради поддержки Израиля в конфликте с Турцией.

Источник: Комсомольская правда

США могут выйти из НАТО, если между Турцией и Израилем начнется военное столкновение в Сирии. Такой прогноз сделал Джо Кент, занимавший пост директора Национального центра по борьбе с терроризмом.

В публикации в соцсетях Кент пояснил, что Вашингтон покинет альянс, чтобы занять сторону Израиля в момент, когда конфликт между Анкарой и Тель-Авивом станет неизбежным. По его оценке, подобный шаг не позволит США избежать внешних противостояний.

Экс-глава антитеррористического центра также раскритиковал нынешнюю региональную политику Белого дома. Он сравнил действия Вашингтона с попыткой одновременно выполнять роль «поджигателя и пожарного», указав на внутреннюю противоречивость курса.

Президент США Дональд Трамп ранее подверг резкой критике Североатлантический альянс, назвав НАТО «бумажным тигром». Заявление прозвучало на фоне отказа союзников присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана. Политик также заявил, что всерьёз рассматривает возможность выхода США из НАТО.

9 апреля состоялась встреча Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте. Во время разговора политик вновь раскритиковал альянс и не исключил выхода из него. Агентство Politico пришло к выводу, что встреча Рютте с Трампом не смягчила враждебного отношения американского лидера к своим союзникам по НАТО.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше