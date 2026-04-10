Дачник погиб после ночного налёта БПЛА на Волгоградскую область

Утром 10 апреля появились подробности террористического налёта БПЛА на Волгоградскую область. По информации губернатора.

Утром 10 апреля появились подробности террористического налёта БПЛА на Волгоградскую область. По информации губернатора Андрея Бочарова, в результате атаки оказались повреждены 13 частных домов, линия ЛЭП и газопровод в Суровикинском районе, в Светлоярском загорелась ёмкость с нефтепродуктами, а в Волжском скончался мужчина на территории дачного массива.

— По уточненной информации, в результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, скончался от ранения осколками житель, находившийся в СНТ «Мичуринец», г. Волжский. В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание. Противопожарные силы ведут тушение пожара. В Суровикинском районе по уточненным данным повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод на улице Соловьева. Начались аварийно-восстановительные работы, — подчёркивается в сообщении главы региона.

Напомним, ранее Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 57 беспилотников ВСУ. На протяжении всей ночи и по настоящее время в регионе действует беспилотная опасность. Кроме того, несколько часов назад была отменена угроза ракетного нападения. На фоне террористической атаки в аэропорту Волгограда произошёл сбой в расписании приёма и отправления судов.

