Адвокат сказала белорусам, сколько часов может длиться ненормированный рабочий день

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская сказала белорусам, сколько часов может длиться ненормированный рабочий день. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале программы «Белорусское времечко».

— В законодательстве не предусмотрена конкретная продолжительность ненормированного рабочего дня, — заметила специалист.

Вместе с тем наниматель не должен это делать на постоянной основе, неопределенное время и каждый день. В случае, если права белорусов нарушаются и ненормированный рабочий день носит постоянный и длительный характер, они могут обратиться или в Департамент по труду, или же в суд.

Тем временем Совмин убрал 840 профессий из списков для досрочной пенсии в Беларуси.

Ранее Минтруда сказало, кто из белорусов может получить дополнительную пенсию.

А еще назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в апреле 2026 года: шеф-повар в отель на 19 тысяч, водитель на 9300 и шеф кибербезопасности в банк на 9048 рублей.