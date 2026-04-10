ЦБ РФ: У «Банка РМП» отозвали лицензию на осуществление операций

ЦБ РФ отозвал лицензию у Банка РМП из-за нарушений законодательства. Соответствующее решение принято в пятницу, 10 апреля, при этом кредитная организация занимала 292 место по величине активов.
По данным регулятора, банк неоднократно нарушал требования законодательства и нормативных актов, в том числе в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Уточняется, что в течение последнего года к нему применялись меры воздействия.
Отмечается, что деятельность банка была связана с проведением сомнительных операций, включая вывод средств за рубеж и обналичивание. Также указывается, что ранее выявлялись сделки с признаками вывода активов, информация о которых передавалась правоохранительным органам.
Кроме того, ЦБ назначил в банк временную администрацию, функции которой возложены на ГК «АСВ». Сообщается, что вкладчики смогут получить выплаты в рамках системы страхования вкладов, передает сайт регулятора.
