В Красноярске подросток на электросамокате сбил пешехода и сбежал

В Красноярске полицейские нашли 16-летнего водителя электросамоката, сбившего пешехода и скрывшегося с места аварии. В краевой Госавтоинспекции уточнили, что сам инцидент произошел несколько дней назад в Ленинском районе.
Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, девушка останавливается около пешеходного перехода на тротуаре, а затем ее сбивает электросамокатчик. После этого подросток продолжил движение.
18-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью, в больнице ей поставили диагноз — сотрясение головного мозга.
Сбежавшего водителя нашли. Молодому человеку грозит административная отвесть. Кроме того, горожанка имеет право требовать возмещение расходов на лечение и моральный ущерб.
Сотрудники ведомства напоминают: водителям СИМ необходимо быть внимательными и осторожными, особенно при движении по тротуарам.