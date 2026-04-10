Калининградцам на 2 месяца запретят ловить рыбу и ходить на прогулочных судах

в прибрежной зоне Куршского залива на расстоянии 500 м от камышовых зарослей и береговой черты; в прибрежной зоне Калининградского залива на расстоянии 500 м от камышовых зарослей, а при их отсутствии — на расстоянии 1 км от берега; в Калининградском заливе — к востоку от линии, соединяющей мыс Тупой с посёлком Взморье; в Калининградском морском канале — с насыпных островов, с плавсредств (от Калининграда до судоремонтного завода в Светлом); во всех реках, каналах Полесского и Славского районов, за исключением реки Дейма и Полесского канала, где разрешён лов с берега; во всех озёрах Полесского и Славского районов, имеющих гидравлическую связь с реками, а также на каналах и протоках, соединяющих озёра с реками; во всех пойменных озёрах, имеющих связь с реками Неман, Преголя, Дейма и Зеленоградским каналом, а также в каналах и протоках, соединяющих их с реками; в реке Нельма — от устья до 9 км вверх по течению; в реке Прохладной с её притоками и каналами; в Зеленоградском канале — до левого рукава реки Зеленоградка; во всех остальных реках и каналах, впадающих в заливы, на расстоянии 2 км от устьев вверх по течению; в реке Неман, её притоках и рукавах, вниз по течению от развилки реки Неман с рекой Матросовка.