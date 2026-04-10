В аэропорту Хабаровска открылась выставка с автографами Юрия Гагарина и его мамы

В канун Дня космонавтики в международном аэропорту Хабаровска открылась выставка почтовых конвертов с автографами первых советских космонавтов. Часть своей уникальной коллекции — 30 марок, конвертов, открыток — привез на Дальний Восток китайский собиратель Ли Дуоли.
Он сын одного из организаторов и командиров китайской Северо-Восточной антияпонской объединенной армии, основной лагерь которой находился под Хабаровском в селе Вятском на базе 88-й отдельной стрелковой интербригады Дальневосточного фронта.
— Коллекцию конвертов и почтовых марок «По дороге в космос», посвященную советской космонавтике, собираю всю жизнь с 18 лет. Все началось в 1953 году в Харбине, где мой русский друг Саша Комаров подарил мне советские марки с портретами Сергея Королева и Константина Циолковского. Коллекционирую марки с советским космосом до сих пор. Я собрал все, что возможно! Все марки, открытки, конверты, — рассказал Ли Дуоли, которому 10 апреля исполнилось 90.
Гордость коллекционера — почтовые конверты с личными подписями первого космонавта Юрия Гагарина и его матери. В 1974 году Анна Тимофеевна оставила скромный автограф на конверте, который с огромным трудом удалось выкупить у польского собирателя. Ли Дуоли уверен — эта вещь уникальна, ни у кого в мире второго такого раритета нет и он бесценный.
Так выглядит автограф Анны Тимофеевны Гагариной. Фото: Александр Филимоненко.
Китайский собиратель лично взял автограф у дочери Гагарина — Елены, которая руководит Музеями Кремля. Эта традиция будет продолжена. Внук Юрия Гагарина — Юрий Кондратчик, который возглавляет международный аэропорт Хабаровска — тоже оставит для товарища Ли свой автограф на конверте с новой маркой Почты России, выпущенной к 65-летию первого полета человека в космос.
Ли Дуоли очень рад знакомству с внуком Гагарина. Фото: Александр Филимоненко.
Ли Дуоли часто бывает в нашей стране. Он родился в Москве в 1936 году и воспитывался в Ивановском интердоме вместе с детьми других китайских борцов против японской интервенцией. В 1949 году была создана Китайская народная республика, а в 1950-м группа из 78 подростков, среди которых был Ли Дуоли, вернулась на Китай. Все они стали искать родителей. Отец Ли Дуоли тогда был партийным руководителем нынешней провинции Хэйлунцзян.
Ли Дуоли немало сделал для сохранения памяти о бойцах 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта, учебной бригады китайской Северо-Восточной объединенной армии сопротивления Японии. В прошлом году он участвовал в торжественном открытии мемориала бойцам уникального интернационального воинского соединения у села Вятского.
Между тем.
В честь 65-летия первого полета человека в космос аэропорт Хабаровска представил фотовыставку «Первые во Вселенной» из 40 уникальных кадров фотохроники ТАСС. Здесь можно увидеть моменты подготовки и тренировок первого отряда советских космонавтов и мгновения отдыха. А еще — снимки, которые запечатлели эмоции людей после успешного завершения полета в космос Юрия Гагарина. Фотопроект «Первые во Вселенной» организован при поддержке Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в рамках первой Недели космоса, которая проходит в России с 6 по 12 апреля.