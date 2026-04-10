В аэропорту Хабаровска открылась выставка с автографами Юрия Гагарина и его мамы

Ли Дуоли часто бывает в нашей стране. Он родился в Москве в 1936 году и воспитывался в Ивановском интердоме вместе с детьми других китайских борцов против японской интервенцией. В 1949 году была создана Китайская народная республика, а в 1950-м группа из 78 подростков, среди которых был Ли Дуоли, вернулась на Китай. Все они стали искать родителей. Отец Ли Дуоли тогда был партийным руководителем нынешней провинции Хэйлунцзян.