В Хабаровске пенсионер и инженер поверили рекламе и потеряли 5,4 млн рублей

Жители города перевели деньги псевдоброкерам под обещания сверхдоходов.

В Хабаровске возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества, в результате которых жители города лишились в общей сложности 5 миллионов 400 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В отдел полиции № 1 обратился 25-летний главный инженер коммерческой фирмы. Он рассказал, что стал жертвой аферистов, переведя им 1,8 млн рублей.

По данным полиции, в конце февраля ему в мессенджере написала незнакомка, представившаяся Илона. Она предложила «выгодные инвестиции» и пассивный доход через якобы специальную торговую платформу.

Сначала мужчина вложил небольшую сумму и увидел «рост прибыли» на графиках, присланных собеседниками. После этого ему предложили увеличить инвестиции.

В результате хабаровчанин перевёл все накопления и оформил кредиты. Когда он попытался вывести деньги, переписка была удалена, а контакт заблокирован.

Отдельно в полиции сообщили о случае с 77-летним пенсионером из Индустриального района. Он также стал жертвой псевдоинвесторов и потерял 3,54 млн рублей.

По данным ведомства, мужчина начал с рекламы в интернете, после чего установил приложение и регулярно переводил деньги «менеджерам». Попытки вывести средства блокировались под предлогом «налогов» и «штрафов».

Когда собственные средства закончились, пенсионер занял деньги у родственников и оформил кредит.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

В полиции напоминают: легкие инвестиционные доходы без рисков — один из самых распространённых признаков мошенничества.