Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: ЕС увеличивает импорт российского газа из-за войны на Ближнем Востоке

Импорт российского СПГ Евросоюзом вырос на 17% за первые месяцы 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Европейский Союз заметно нарастил закупки российского сжиженного природного газа в начале 2026 года. За первые три месяца импорт СПГ из России вырос на 17% и достиг 5 млн тонн. Это произошло из-за кризиса на Ближнем Востоке, который резко сократил поставки катарского газа. Об этом пишет Financial Times.

Основной объём российского СПГ пришёлся на проект «Ямал СПГ». Страны ЕС заплатили за него около 2,88 млрд евро. В марте цена газа в Европе поднялась до 52,87 евро.

Эксперты отмечают, что «Ямал СПГ» выиграл от роста мировых цен. При этом на проект приходится большая часть всего российского СПГ, который получает Европа. Сейчас более двух третей СПГ в ЕС поступает из США. Уровни хранения газа в Европе остаются ниже обычных перед летним сезоном.

При этом Европе не выжить без российских энергоносителей. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Дипломат указывал, что ЕС ждет серьезнейший энергетический кризис.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше