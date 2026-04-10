Нижегородцам рассказали, как выбрать кулич к Пасхе

Кроме состава, нужно оценить состояние упаковки: она должны быть целой, без повреждений. Во внешнем виде важно, чтобы верхушка кулича была сухой, а на глазури не было трещин. Срок годности кулича не может составлять больше 14−21 дня — это будет означать большое количество консервантов в выпечке.