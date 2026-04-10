Нижегородцам рассказали, как выбрать кулич к Пасхе

Традиционный кулич к Пасхе готовится с использованием дрожжей, яиц и сливочного масла. Поэтому при выборе угощения к православному празднику нужно, в первую очередь, обратить внимание на состав изделия. Об этом в интервью RT рассказала заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова.
«Настоящий традиционный кулич готовится на сдобном дрожжевом тесте — именно дрожжи обеспечивают воздушную, пористую структуру, а яйца и сливочное масло делают мякиш нежным и тающим во рту. В числе обязательных ингредиентов должны быть молоко, сахар, изюм или цукаты, а также ваниль или пряности — шафран, кардамон, мускатный орех, которые придают выпечке характерный праздничный аромат. Верхушку кулича традиционно покрывают белой глазурью, символизирующей чистоту и радость праздника», — рассказала эксперт.
В куличе не должно быть маргарина и растительных жиров, а яйца не заменяются на яичный порошок. Эксперт советует не покупать изделие, в составе которого есть эмульгаторы, стабилизаторы и консерванты. А за пометками «постный» или «без холестерина» может скрываться использование трансжиров.
Кроме состава, нужно оценить состояние упаковки: она должны быть целой, без повреждений. Во внешнем виде важно, чтобы верхушка кулича была сухой, а на глазури не было трещин. Срок годности кулича не может составлять больше 14−21 дня — это будет означать большое количество консервантов в выпечке.