При атаке на Волгоградскую область повреждена емкость с нефтепродуктами

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Емкость с нефтепродуктами в Светлоярском районе Волгоградской области повреждена в результате беспилотной атаки ВСУ, пожарные тушат возгорание, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
«В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание. Противопожарные силы ведут тушение пожара», — сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.
Губернатор уточнил, что в Суровикинском районе повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод.
